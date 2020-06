Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 3 recebem nesta sexta

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Economia Pagamento do NIs final três é nesta sexta

O pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para os beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Inscrição Social) final 3 e que foram aprovados até 30 de abril é realizado nesta sexta-feira (19). Serão cerca de 60 milhões de brasileiros inscritos no Bolsa Família, CadÚnico (Cadastro Único) e informais inscritos pelo aplicativo e site da Caixa.

Confira o calendário:

NIS 1: 17 de junho (qua)

NIS 2: 18 de junho (qui)

NIS 3: 19de junho (sex)

NIS 4: 22 de junho (seg)

NIS 5: 23 de junho (ter)

NIS 6: 24 de junho (qua)

NIS 7: 25 de junho (qui)

NIS 8: 26 de junho (sex)

NIS 9: 29 de junho (seg)

NIS 0: 30 de junho (ter)