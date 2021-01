Inglaterra terá novo lockdown para conter variante do coronavírus

Tamanho do texto

Andrew Parsons / Nº 10 Downing Street/Fotos Públicas O primeiro-ministro britânico Boris Johnson informou aos ingleses que a medida passa a valer nesta terça-feira (05)

Nesta segunda-feira (04), o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou um novo lockdown na Inglaterra, e solicitou as pessoas a ficarem em casa para conter a variante mais contagiosa do coronavírus identificada recentemente. A medida passa a valer somente a partir de terça, mas a recomandação é de que todos fiquem em casa, se possível, imediatamente.

As restrições do terceiro lockdown na Inglaterra instruem os moradores a:

Permanecer em casa

As escolas fecham imediatamente e provas estão suspensas

As lojas que vendem e entregam bebidas alcoólicas ficam fechadas até fevereiro para reduzir a socialização

De acordo com o pronunciamento do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, "Devemos, portanto, entrar em um lockdown nacional, o que será o suficiente para conter essa variante. Isso significa que o governo está mais uma vez instruindo você a ficar em casa”, afirmou.

O pronunciamento do primeiro-ministro foi televisionado nesta segunda-feira, no qual disse que “as semanas que se seguem serão as mais difíceis ainda”.

O Governo britânico aponta através dos dados que o Reino Unido atingiu outro recorde diário de 58.784 novos casos de coronavírus, tornando este o sétimo dia consecutivo em que ocorreram mais de 50.000 novos casos de Covid em território britânico.