Governo lança edital histórico de R$ 7 milhões para o esporte de Mato Grosso do Sul

Essa conquista é a segunda medalha de Yeltsin em Paris 2024 e eleva para quatro o total de suas medalhas paralímpicas.

O ano de 2024 foi de grandes avanços para o esporte em Mato Grosso do Sul, com o Governo do Estado investindo em diversas ações por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). As iniciativas incluíram desde investimentos expressivos até festivais e ações de inclusão, com o objetivo de promover o esporte como ferramenta de transformação social.

Um dos principais marcos foi o lançamento do edital “Esporte e Transformação Social: Novas Conquistas em Mato Grosso do Sul”, que destinou R$ 7 milhões para projetos esportivos. Esses recursos foram distribuídos entre sete categorias, abrangendo desde o esporte de base até o alto rendimento, e apoiando modalidades de aventura, saúde e inclusão social. A expectativa é que esses investimentos ajudem a impulsionar o esporte em todas as suas formas no estado.

Lucas Castro/Fundesporte Atletas e técnicos podem receber auxilio para desenvolver os treinos

Em 2024, também houve mudanças significativas nos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. A inclusão de novas categorias, como a Bolsa Atleta Surdolímpico e Pré-Olímpico, ampliou o alcance do programa, contemplando atletas surdos e paralímpicos. Essa ação representa um passo importante para a inclusão no esporte, dando mais oportunidades para essas comunidades.

Além disso, o estado promoveu festivais de grande sucesso, como o Festival de Verão, o Festival de Praia e o Festival Bonitinho, que reuniram milhares de pessoas em atividades esportivas e culturais. Os eventos tiveram como objetivo não só a promoção do esporte, mas também a integração entre lazer, cultura e a comunidade local, atraindo participantes de todas as idades.

O esporte para pessoas com deficiência também recebeu destaque em 2024, com a realização de festivais Paralímpico e Surdolímpico. Essas ações, junto com o excelente desempenho de atletas sul-mato-grossenses nas Paralimpíadas, consolidaram o estado como uma referência em paradesporto. Além disso, os Jogos Escolares e os Jogos da Melhor Idade fortaleceram o envolvimento de jovens e idosos com o esporte, promovendo a inclusão e a prática esportiva em diversas faixas etárias.