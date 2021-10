Flamengo marca no primeiro tempo e vence Athletico no Maracanã

Alexandre Vidal/CR Flamengo Bruno Henrique marcou um dos gols da boa vitória flamenguista no Maracanã

O Flamengo segue no caminho para tentar se aproximar da liderança do Campeonato. Neste domingo (3), no Rio de Janeiro, o Mengão recebeu o Athletico-PR pela 23ª rodada e venceu por 3 a 0. Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Andreas Pereira marcaram os gols do triunfo carioca.

O Fla chega aos 38 pontos e está na terceira posição, mas tem jogo a menos que o líder Atlético Mineiro, que soma 49 pontos. Já o Furacão está em nono, com 30 pontos somados.

O jogo

O placar não demorou a ser movimentado no Maracanã. O Flamengo abriu o placar logo aos quatro minutos: Andreas Pereira recebeu na entrada da área, bateu firme, a bola explodiu na trave esquerda, e no rebote Éverton Ribeiro mandou para rede. O Rubro-Negro Carioca aumentou logo aos 11, quando Gabigol levantou para Arrascaeta, o uruguaio não alcançou e a bola sobrou limpa para Bruno Henrique tocar para o gol.

O Athletico teve sua primeira oportunidade aos 37 minutos, após bola cruzada na área em falta lateral, que Nicolas bateu travado. Já na marca dos 44, Nícolas bateu falta direto para o gol e obrigou Diego Alves a colocar pela linha de fundo. Mas o Flamengo ampliou nos acréscimos. E em uma transição rápida, Arrascaeta serviu Andreas Pereira na área, que finalizou de canhota, ampliando para 3 a 0.

No segundo tempo, o Furacão voltou com um ímpeto ofensivo maior, buscando diminuir o placar. Aos nove minutos, em contragolpes, Carlos Eduardo avançou e chutou firme, obrigando Diego Alves a fazer grande defesa. Porém, o time paranaense não conseguiu o gol. Com ampla vantagem, o Fla também diminuiu o ritmo, administrou o resultado e segurou o placar vitorioso.