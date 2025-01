Dourados AC estreia na Copa São Paulo de Juniores com derrota

Viviane Freitas

Dourados AC perdeu lateral Pedro Leão no primeiro tempo e, com dez em campo, não teve força para segurar empate

Divulgação/DAC

Dourados AC perdeu lateral Pedro Leão no primeiro tempo e, com dez em campo, não teve força para segurar empate

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, não começou bem para o Dourados AC na sua estreia na competição. Em seu primeiro jogo o resultado ficou longe do esperado pela torcida Douradense. Neste sábado (4), em Itaquaquecetuba, pela primeira rodada, o DAC enfrentou o Aster Itaqua-SP e, com dez jogadores desde o primeiro tempo, acabou goleado por 4 a 1.

Na segunda rodada do Grupo 28, na próxima terça-feira (7), às 14h15 (MS), o Dourados AC enfrenta o Vila Nova-GO. Na outra partida da chave, às 12h (MS), o Aster Itaquá enfrenta o Falcon-SE, conforme divulgou a assessoria da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.

Gols do jogo

No Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, conhecido como Campo do Brasil, o Aster Itaquá abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Italo avançou pela esquerda e foi derrubado pelo zagueiro Henry Santana na área. Na cobrança do pênalti, Batata deslocou goleiro Pietro e abriu o placar. Aos 30 minutos, Batata chegou a marcar o segundo gol paulista, mas o lance foi invalidado por impedimento do camisa 9.

A situação do DAC ficou mais complicada aos 38 minutos quando o lateral esquerdo Pedro Leão derrubou Dieguinho em jogada de velocidade e levou o segundo cartão amarelo, sendo, consequentemente, expulso.

No segundo tempo, mesmo com um a menos, o DAC chegou ao empate aos 11 minutos. Em falta da intermediária direita, Dudu Arroz cobrou na área e Bruno Henrique, de cabeça, desviou no contrapé do goleiro, que viu a bola bater na trave antes de entrar. Mas a igualdade durou apenas sete minutos em um lance de infelicidade do goleiro douradense. Dieguinho arriscou de fora da área e a bola quicou antes de Pietro, que foi para defesa, mas foi traído pela direção após o toque no gramado.

Dois minutos depois, Batata tabelou com Ítalo na área, entre os zagueiros, e o atacante recebeu para marcar seu segundo gol no jogo, ampliando para 3 a 1. Aos 40 minutos, Júlio Chiotti aproveitou cruzamento da direita e, de cabeça, fez a vitória do time paulista virar goleada. Dois minutos depois, com pênalti, Chiotti poderia ter ampliado, mas a cobrança, com cavadinha, parou na defesa de Pietro e o placar final ficou mesmo 4 a 1 para o Aster Itaquá.