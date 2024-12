Prazo para saque do abono salarial termina nesta sexta-feira

Viviane Freitas

Capital News



Marcello Casal Jr/Agência Brasil Em 2022, o PIB do Brasil cresceu 2,9%, totalizando R$ 9,9 trilhões

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em 2022, o PIB do Brasil cresceu 2,9%, totalizando R$ 9,9 trilhões

Se você tem direito ao abono salarial do PIS (Programa de Integração Social) ou Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), é importante se apressar. O prazo para realizar o saque do benefício encerra-se nesta sexta-feira, dia 27.

O abono salarial pode chegar a um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.412, mas o valor pago é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base considerado. Os saques podem ser realizados nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Brasil, dependendo do programa ao qual o trabalhador está vinculado.

De acordo com o calendário da Caixa Econômica Federal, valores não sacados dentro do prazo serão devolvidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). No entanto, o benefício ainda poderá ser resgatado posteriormente por meio de canais de atendimento do Ministério do Trabalho.

**Quem tem direito ao benefício:**

- Trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

- Quem recebeu remuneração mensal média de até dois salários mínimos de empregador contribuinte do PIS/Pasep (com CNPJ) durante o ano-base considerado;

- Aqueles que exerceram atividade remunerada por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base apurado;

- Trabalhadores com dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial do ano-base em questão.

Se você atende aos critérios e ainda não realizou o saque, é fundamental verificar sua situação o quanto antes e garantir o recebimento do benefício dentro do prazo.