Wagner Moura protagoniza filme de ação estadunidense

Nesta quinta-feira (18), quatro filmes nos cinemas de Mato Grosso do Sul. Entre eles, está o filme de ação e suspense "Guerra Civil", protagonizado pelo ator brasileiro Wagner Moura, conhecido por ter interpretado o Capitão Nascimento em "Tropa de Elite". No filme, um grupo pioneiro de jornalistas de guerra é enviado para registrar o cenário violento que tomou conta dos Estados Unidos após uma guerra civil eclodir.

Os demais filmes que estreiam essa semana são: “Abigail”, terror que trata sobre o sequestro de uma bailarina nada doce; "Vidente por Acidente", comédia nacional em que um arquiteto adquire um dom misterioso depois de se encontrar com uma "coach vocacional"; e “Jorge da Capadócia”, filme histórico que trata sobre a batalha entre cristãos e o Império Romano.

Sinopses

Guerra Civil

Dirigido pelo premiado Alex Garland (Ex Machina), Guerra Civil apresenta uma mistura de ação e suspense, ambientado em um futuro não tão distante, quando uma guerra civil se instaura nos Estados Unidos. Neste cenário, uma equipe pioneira de jornalistas de guerra, onde estão Lee (Kirsten Dunst) e seu colega de trabalho Joel (Wagner Moura), viajam pelo país para registrar a dimensão e a situação de um cenário violento que tomou as ruas em uma rápida escalada, envolvendo toda a nação. No entanto, o trabalho de registro se transforma em uma guerra de sobrevivência quando eles também se tornam o alvo. O elenco conta ainda com nomes como Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemmons e Nick Offerman.

Diretor: Alex Garland

Duração: 109 min

Classificação: 18 anos

Abigail

Em Abigail, um peculiar grupo de criminosos aceita mais um típico trabalho. Dessa vez, a proposta é sequestrar uma bailarina de doze anos, que também é filha de um dos mais poderosos homens do submundo. Enquanto o contratante do grupo pede um resgate de 50 milhões de dólares para o pai da garota, o grupo só precisa observar a criança por uma noite em uma mansão isolada. No entanto, quando os raptores começam a desaparecer, um por um, logo descobrem da pior forma que estão trancados dentro de casa com uma garotinha nada normal.

Diretor: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Duração: 109 min

Classificação: 16 anos

Vidente por Acidente

Vidente por Acidente é um filme nacional de comédia dirigido por Rodrigo Van Der Put e estrelado por Otaviano Costa. Na trama, aos 40 anos, o arquiteto Ulisses (interpretado por Otaviano) está inseguro de seus talentos e descrente de sua profissão, então ele decide visitar uma “coach vocacional” que promete encontrar a verdadeira vocação das pessoas. Depois de tomar um chá suspeito oferecido pela “profissional” em seu ritual maluco, Ulisses apaga e tem os seus pertences roubados. Porém, nem tudo é tragédia, pois misteriosamente, ele sai de lá com um poder estranho: descobrir, com apenas um toque, a verdadeira vocação das pessoas. Será que o arquiteto encontrou seu verdadeiro talento ou este novo dom só vai trazer ainda mais confusão para sua vida? O elenco também conta com Evelyn Castro e Jamily Mariano.

Diretor: Rodrigo Van Der Put

Duração: 93 min

Classificação: 10 anos

Jorge da Capadócia Em 303 D. C. após ter vencido mais uma grande batalha, Jorge é condecorado como novo capitão do exército, quando o Imperador Diocleciano inicia sua última grande perseguição aos cristãos no império romano. Diante das cruéis ordenações impostas ao povo e a pressão para que se rendam aos deuses cultuados no império, Jorge, um homem acima de tudo, agora se vê diante de seu maior desafio ser fiel à sua fé e as suas convicções ou sucumbir aos incomensuráveis desmandos do imperador.

Diretor: Alexandre Machafer

Duração: 110 min

Classificação: 16 anos

Veja a programação, horários e valores:

