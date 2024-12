Vai sair no fim de semana? Confira ruas com interdições em Campo Grande

Viviane Freitas

Capital News



A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), anunciou nesta sexta-feira (27) as interdições de ruas para eventos esportivos, culturais, políticos, religiosos e festas durante o feriado e o final de semana. Ao todo, oito áreas da cidade terão trechos bloqueados até domingo (29).

A administração municipal orienta motoristas e pedestres a ficarem atentos às mudanças no trânsito e a seguirem as rotas alternativas. A recomendação é para que todos redobrem a atenção para garantir a segurança e o bom fluxo nas vias afetadas.

As interdições começam na sexta-feira (27), com um evento religioso na Rua Dom Fernandes Sardinha, e continuam no sábado (28) e domingo (29), com obras e mais eventos. Para mais detalhes sobre horários e locais das interdições, acesse o site oficial da prefeitura.