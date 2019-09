Passageiros ficam feridos em acidente no ônibus 070

Laryssa Maier/ Capital News

Em umas das ruas mais movimentadas da Capital, ocorreu um acidente entre um ônibus da linha 070 e um caminhão, a colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Eduardo Elias Zahran esquina com a rua Jardim Paulista, por volta das 7h30 nesta segunda-feira(02).

O motorista do coletivo, em entrevista ao Capital News, explicou que estava na via do lado direito e na sua frente um caminhão. “O carro estava cheio e só senti a batida, o motorista do caminhão disse que um carro entrou na sua frente provocando a batida, logo em seguida fugiu sem prestar socorro, como eu estava atrás, não deu tempo de frear, a linha 070 estava lotada deixando algumas pessoas feridas” comentou.

As vítimas foram socorridas e levadas ao atendimento médico.