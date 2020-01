Obras na MS-306 devem iniciar em breve

Reprodução

Serão iniciadas obras no trecho de 220 km da rodovia estadual MS-306, entre Costa Rica, Cassilândia e Chapadão do Sul, gerando empregos que irão absorver mão de obra local e movimentar o setor de construção civil desses municípios e região.



Conforme informou o secretário da Semagro, Jaime Verruck, “alinhamos alguns pontos no planejamento e no cronograma de obras. No caso do licenciamento ambiental junto ao Imasul, será feito um pedido que abranja o projeto na íntegra, a fim de dar celeridade nas ações. Além disso, a empresa reiterou o seu compromisso de contratação de mão de obra local e aquisição de materiais junto às empresas da região para fomentar a economia dos municípios. A estimativa é de que, somente na construção civil, haja uma contratação de 600 pessoas”.



Sendo a rodovia MS-306 um polo de integração comercial entre os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Minas Gerais e importante rota de escoamento de produção de açúcar, álcool, algodão, soja e milho, a obra foi dada como prioridade,com o contrato de concessão da rodovia está avaliado em R$ 1,7 bi no período de 30 anos.