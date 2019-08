Colisão entre caminhões causa vítima fatal

Divulgação/Dourados News Polícia vai investigar as causas do acidente

Uma colisão frontal envolvendo duas carretas o na BR-163, em Caarapó, teve uma vítima fatal e outra gravemente ferida. O caso aconteceu nesta quarta-feira (21).



Conforme as informaçõe preliminares as duas carretas seguiam pela via quando ocorreu o acidente. De acordo com o Dourados News, ainda não há identificação dos envolvidos e nem a dinâmica do choque entre os veículos. Equipes da CCR MSVia, responsável pela rodovia, Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Militar foram até o local.