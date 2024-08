Agetran alerta para interdições devido ao desfile de aniversário de Campo Grande

Vivianne Nunes

Capital News



Diogo Gonçalves e Glenda Gabi/Prefeitura Desfile Civico pelo aniversário de Campo Grande

Desfile Civico pelo aniversário de Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) emitiu um alerta sobre as interdições que ocorrerão nos próximos dias devido à montagem da estrutura e à realização do desfile cívico em comemoração ao 125º aniversário de Campo Grande. A Agetran orienta os condutores e pedestres a redobrar a atenção e planejar rotas alternativas para evitar transtornos.

As interdições começam no sábado (24), às 22h, com o bloqueio total da Rua 13 de Maio, entre as ruas Dom Aquino e 15 de Novembro, para a montagem das arquibancadas. No domingo (25), a partir das 6h, haverá interdições parciais na mesma rua para a montagem do palco e arquibancadas, e a partir das 8h, a Avenida Afonso Pena será totalmente interditada entre as ruas 14 de Julho e 13 de Maio.

Interdições Programadas

Além das interdições iniciais, outros bloqueios foram planejados para os dias 25 e 26 de agosto, conforme o cronograma abaixo:

Dias 25 e 26 de agosto:

Evento: Desfile em Comemoração ao Aniversário de Campo Grande

Local: Av. Afonso Pena, entre a Rua Rui Barbosa e a Av. Calógeras

Horário: 16h às 23h59

Dia 26 de agosto:

Evento: Desfile em Comemoração ao Aniversário de Campo Grande

Local: Rua 13 de Maio, entre as ruas Antônio Maria Coelho e 7 de Setembro, e entre as ruas Dom Aquino e Barão do Rio Branco

Horário: 6h às 14h

Desfile Cívico

O desfile cívico, que celebra a emancipação político-administrativa de Campo Grande, contará com a participação de 54 entidades, entre civis e militares, envolvendo cerca de 5 mil pessoas. A montagem da estrutura começa no domingo (25), e o desfile será realizado na segunda-feira (26), com início às 8h e término previsto para as 11h30. A concentração das entidades ocorrerá na Rua 13 de Maio, com a dispersão na Rua 7 de Setembro. A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas compareçam ao evento.