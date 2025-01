Janeiro é o mês da saúde mental; confira onde procurar ajuda em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Mato Grosso do Sul vai aderir pela primeira vez à campanha Janeiro Branco, com o objetivo de combater o estigma e o preconceito em torno da saúde mental. A iniciativa, que propõe ações educativas para promover o cuidado com a saúde emocional, foi criada pela Lei Estadual 6.256/2024, aprovada pela Assembleia Legislativa em junho de 2023. A campanha, que já tem alcance nacional desde a promulgação da Lei Federal 14.556/2023, busca sensibilizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental.

A campanha Janeiro Branco será realizada anualmente no mês de janeiro e contará com ações de prevenção e educação, promovidas pelo poder público, empresas privadas e organizações da sociedade civil. A deputada Mara Caseiro (PSDB), autora da lei estadual, ressaltou que ainda é baixa a procura por ajuda profissional, sendo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que oito em cada dez pessoas com transtornos mentais não buscam o acompanhamento necessário. O objetivo é reverter esse quadro e incentivar a população a procurar ajuda.

A principal meta da campanha é enfrentar o preconceito em relação às doenças mentais, como depressão, ansiedade e estresse crônico. Mara Caseiro enfatizou que esses transtornos são condições de saúde legítimas e precisam de atenção adequada, empatia e tratamento. "Esses transtornos não são frescura ou fraqueza; são questões de saúde que exigem atenção e cuidados", afirmou a deputada, destacando a importância da desmistificação dessas condições.

A escolha do mês de janeiro para a campanha tem um simbolismo importante. Tradicionalmente, janeiro é um mês de reflexão, quando muitas pessoas fazem resoluções para o novo ano. A deputada destacou que esse momento é uma oportunidade para as pessoas avaliarem seu bem-estar emocional, identificando sinais de possíveis transtornos e buscando ajuda profissional quando necessário. Entre os sinais de alerta estão o isolamento, mudanças de humor e dificuldades para realizar tarefas cotidianas.

Em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) também aderiu à campanha e reforçou sua importância diante do aumento da demanda pelos serviços especializados da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Em 2024, a RAPS já realizou mais de 200 mil atendimentos. Para aqueles que buscam ajuda, o estado conta com 20 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), com unidades em diversas cidades. Em Campo Grande, há cinco CAPS disponíveis para atendimento, além de apoio de organizações como o Grupo Amor Vida (GAV) e atendimento psicológico gratuito em universidades locais.