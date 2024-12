Previsão de chuva para os últimos dias de dezembro

Elaine Oliveira

Capital News



Saul Schramm/Portal do MS Tempo chuvoso deve permanecer no fim de semana em boa parte do Estado

Tempo chuvoso deve permanecer no fim de semana em boa parte do Estado

Nesta segunda-feira (30), Mato Grosso do Sul terá sol seguido por aumento de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva. Algumas regiões podem enfrentar chuvas fortes acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento.

A previsão indica que tanto a véspera quanto o Ano Novo deverão ser marcados por condições chuvosas no estado. Os acumulados podem ultrapassar 40 mm em 24 horas, principalmente devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e Argentina.

Esse cenário climático é intensificado pelo transporte de calor e umidade, o aquecimento diurno e o deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera, que favorecem a formação de instabilidades sobre o estado.

Diante da previsão, moradores devem estar atentos a possíveis ocorrências de alagamentos e ventos intensos durante este período festivo.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 29-34°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 22-26°C e máximas entre 29-37°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 30-33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-32°C. Os ventos atuam do quadrante norte (norte/nordeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.