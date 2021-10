Mato Grosso do Sul investiu bilhões em habitantes em 2020

Deurico/Capital News Centro de Campo Grande

Mato Grosso do Sul investiu em 2020 R$ 1.004 bilhão, sendo o valor superior a R$ 353 por habitante. A quantidade é 9,6% maior do que a aplicada pelo segundo colocado, Mato Grosso, que empregou R$ 322 per capita, segundo o boletim de Finanças dos Entes Subnacionais, divulgado neste mês pelo Tesouro Nacional.

Mesmo com a pandemia do coronavírus, o Estado se manteve no topo de investimentos per capita. No relatório divulgado em 2020, que revela os investimentos de 2019, Mato Grosso do Sul também foi o primeiro estado que mais investe na população. De acordo com o Governo Do Estado, na área do saneamento básico e infraestrutura urbana, por exemplo, foram mais de R$ 1 bilhão na gestão; Na habitação, programas do Governo do Estado estão presentes nos 79 municípios, com mais de 24 mil residências entregues desde 2015.

Edemir Rodrigues/Portal MS Governador Reinaldo e secretário Eduardo Riedel (Seinfra)

Programas como Vale Renda, Vale Universidade, Vale Universidade Indígena, obras estruturantes em rodovias, infraestrutura urbana, melhorias em segurança pública, educação, saúde, esporte e cultura, são setores onde o Governo do Estado investe para garantir qualidade de vida à população sul-mato-grossense.

Resultados do Estado vão ao encontro da premissa defendida pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que, desde o início da sua primeira gestão, defende que o Estado tem que gastar menos com o Governo para fazer mais para as pessoas. "Uma gestão competente tem que gastar menos com a estrutura pública para investir mais nas pessoas", ressalta Azambuja.

Edemir Rodrigues/Portal MS Cartão Mais Social

Programas do Estado

Dois grandes programas do Governo de Mato Grosso do Sul são pilares para manter os investimentos do estado: o Governo Presente e Retomada MS foram pensados para atender a população sul-mato-grossense. O primeiro leva investimentos aos 79 munícipios, que refletem diretamente no bem-estar das pessoas. Já o Retomada MS, favorece as entregas para a população, minimizando os efeitos da pandemia da Covid-19. Com o programa que atua em três eixos: auxílio financeiro; microcrédito orientado e medidas fiscais, o Estado trabalha na recuperação da economia e combate as desigualdades sociais.