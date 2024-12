Até quando pode apostar na Mega da Virada 2024?

Viviane Freitas

Capital News



Mega da Virada

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Mega da Virada

A Mega da Virada, com prêmio estimado em R$ 600 milhões, será sorteada na próxima terça-feira (31), às 19h. Os apostadores ainda têm tempo para fazer suas apostas, que podem ser realizadas até as 17h do dia do sorteio. As apostas estão disponíveis nas lotéricas de todo o Brasil, no Portal Loterias Caixa, no aplicativo oficial da loteria e no Internet Banking da Caixa Econômica Federal (CEF).

O valor mínimo para uma aposta simples, com seis números, é de R$ 5,00. Vale destacar que, por ser um concurso especial, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números da sena, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina (cinco números), e assim por diante.

Se um único vencedor levar o prêmio principal e decidir aplicar o montante na poupança, ele poderá obter cerca de R$ 3,4 milhões de rendimento no primeiro mês, segundo a Caixa Econômica Federal.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 19h. Esta edição da Mega da Virada é uma das mais aguardadas do ano, atraindo milhões de apostadores ansiosos pelo prêmio recorde.

Portanto, ainda há tempo para garantir a sua chance de concorrer a um prêmio milionário. Não perca a oportunidade de tentar mudar de vida com a Mega da Virada.