Jovem Morre ao cair do telhado em Nova Alvorada do Sul

Alcides Cabral Filho, de 26 anos, faleceu na tarde de quinta-feira (26) após cair do telhado de sua casa em Nova Alvorada do Sul, cidade localizada a 120 km de Campo Grande. O acidente aconteceu no bairro Helio Fernando.

A polícia está investigando as circunstâncias do ocorrido. A causa da queda ainda não foi confirmada, mas as autoridades estão em apuração.

Natural de Euclides da Cunha (SP), Alcides deixa filhos. Sua morte causou comoção na cidade e entre seus familiares.

De acordo com informações do portal Alvorada Informa, a investigação também considera a possibilidade de Alcides ter sofrido um choque elétrico enquanto tentava instalar uma câmera de segurança no local.

As autoridades continuam trabalhando para esclarecer os detalhes do acidente e determinar a verdadeira causa da tragédia.