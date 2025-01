Ceia de Ano Novo: confira as melhores receitas

Viviane Freitas

Capital News



Sabor Ajinomoto Entre as sugestões, estão desde clássicos como o bolinho de bacalhau até sobremesas como o pavê de bolacha e o manjar branco

Sabor Ajinomoto

Entre as sugestões, estão desde clássicos como o bolinho de bacalhau até sobremesas como o pavê de bolacha e o manjar branco

O Capital News preparou uma seleção de receitas deliciosas para a ceia de Ano Novo, com opções de aperitivos, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas que prometem agradar a todos os gostos. Entre as sugestões, estão desde clássicos como o bolinho de bacalhau até sobremesas como o pavê de bolacha e o manjar branco.

Para os aperitivos, uma excelente escolha é o bolinho de bacalhau. Feito com batatas, ovo, bacalhau desfiado e temperos simples, essa receita é fácil de preparar e traz a tradição da gastronomia portuguesa para a mesa de Ano Novo. Basta fritar as bolinhas de massa em óleo quente até ficarem douradas.

No prato principal, o salpicão de frango defumado é uma opção versátil e saborosa. Com frango desfiado, abacaxi, pimentão e temperos, essa receita agridoce é ideal tanto como acompanhamento quanto prato principal. A mistura de maionese e creme de leite dá cremosidade ao preparo, tornando-o irresistível.

Como acompanhamento, o arroz de lentilha com cebola frita é uma escolha perfeita para o Ano Novo. Feito com lentilha cozida e arroz, o segredo dessa receita está no uso da água do cozimento da lentilha para preparar o arroz, o que intensifica o sabor. As cebolas fritas, crocantes, são o toque final.

Para a sobremesa, o pavê de bolacha é um clássico fácil de preparar e adorado por todos. Feito com camadas de biscoitos e cremes branco e de chocolate, é uma escolha deliciosa e tradicional. Outra opção imperdível é o manjar branco, que leva leite de coco, leite condensado e amido de milho, finalizado com uma calda de ameixa.

Essas receitas são perfeitas para celebrar a chegada de 2025 com uma ceia saborosa e memorável. Com ingredientes simples e preparos acessíveis, você pode impressionar seus convidados e garantir uma noite deliciosa.