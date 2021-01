Turismo regional: conheça 3 destinos para explorar a natureza no RS

Momento atual pede por destinos ao ar livre e contato com a natureza

Divulgação

O setor do turismo foi um dos mais afetados por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, que impossibilitou a realização de viagens para diversos locais. Com a virada do ano e os processos de flexibilização, entretanto, as empresas de turismo, hotéis e companhias aéreas já têm notado uma melhora, especialmente com o aumento das buscas por destinos locais.



Após tantos meses dentro de casa, muitas pessoas estão aproveitando o período das férias de fim de ano para fazer viagens rápidas, evitando os lugares mais longes de casa. Entre os preferidos estão aqueles que permitem maior contato com a natureza em contraste com o ambiente das grandes cidades, cenário recorrente para aqueles que permaneceram em casa por conta do estudo ou trabalho remotos. Além dos benefícios já conhecidos que são proporcionados pelo contato com o verde, esse tipo de destino garante maior segurança por conta da melhor circulação de ar, diminuindo o risco de uma possível contaminação pelo novo coronavírus, situação que ainda pode acontecer.



O Rio Grande do Sul é uma ótima opção para quem está buscando um destino em meio à natureza. Além das cidades turísticas já muito conhecidas, como Gramado e Canela, é possível encontrar outros refúgios que abrigam paisagens impressionantes. Para aproveitar o máximo da experiência e conseguir transitar de maneira segura entre diferentes lugares, a dica é buscar um serviço de aluguel de carros em Porto Alegre, capital do estado, ou nas cidades próximas. Confira três refúgios em meio à natureza para visitar na região.



Cascata do Caracol

A cachoeira de 131 metros é uma das principais atrações do município de Canela e faz parte do Parque do Caracol, uma reserva natural importante do Rio Grande do Sul. É possível visualizar a cascata de três formas: através do mirante frontal na parte superior, pela escadaria que leva à parte inferior ou pelo observatório ecológico, que permitem apreciações distintas com a cachoeira. Também é possível fazer o uso de um teleférico no local, que dá acesso a uma visão aérea da cachoeira.



Farol de Itapuã

Para quem aprecia uma praia tranquila e águas calmas, é possível apreciar a região que cerca o Farol de Itapuã, que fica às margens de dois importantes rios: o Rio Guaíba e a Lagoa dos Patos. O farol fica localizado no interior do Parque Estadual de Itapuã, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, de importância ecológica e histórica para o estado. Para garantir a integridade do ecossistema do local, o número de visitantes por dia é limitado.



Parque da Pedra do Segredo

O parque, localizado na cidade de Caçapava do Sul, é o local ideal para quem gosta de trilhas autoguiadas, contando com diversas opções. A região é conhecida pelas serras com vales profundos, e é ali que está a Pedra do Segredo, uma grande formação com três conversas em seu interior. Sua parte mais elevada tem uma altura de 90 metros e permite uma visão ampla de toda a região.