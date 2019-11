Dicas de segurança da informação para praticar em casa

Veja como aumentar a segurança de seus dados e outras informações em sua rede doméstica

Divulgação

Hoje em dia, diversas atividades são feitas pelas telas de smartphones ou notebooks. Se, antes, as pessoas deviam ir até uma agência bancária ou um supermercado, atualmente, em poucos cliques, você consegue ter acesso a todos esses serviços e produtos sem sair de casa.



No entanto, é importante tomar alguns cuidados para garantir a segurança de seus dados nesses ambientes virtuais. Em casa, é essencial que os pais orientem os filhos ou até mesmo as pessoas mais velhas que não têm tanta experiência com o digital.



Das redes sociais aos aplicativos bancários, veja algumas dicas para usar a internet com mais segurança e praticidade.



Redes sociais

As redes sociais possuem vários atrativos para pessoas de todas as idades. A possibilidade de conversar com amigos, compartilhar fotos e vídeos ou simplesmente consumir informações de acordo com os nossos gostos estão entre os principais motivos que fazem as pessoas passarem tanto tempo nas redes sociais.



Porém, é importante ser bem instruído: nem tudo pode ou deve ser compartilhado nas redes. Informações sigilosas devem ser protegidas, assim como o seu endereço e a sua rotina, pois isso pode deixar as pessoas mais expostas às más intenções de criminosos que estão nas redes.



Antivírus

Comprar um bom pacote de antivírus é uma importante medida de segurança para o seu computador ou celular. Porém, isso não é o suficiente: você também deve cuidar para que ele se mantenha atualizado com as mais recentes definições de vírus e outros perigos que podem roubar informações e dados.



Correntes de WhatsApp

As correntes de WhatsApp podem parecer inofensivas. No entanto, elas podem esconder grandes perigos.



De fake news, que são decisivas para moldar o pensamento de uma comunidade sobre determinado assunto, até mesmo a links de sites mal intencionados, as correntes podem deixar diversas pessoas expostas a situações de riscos com suas informações sigilosas, podendo até mesmo causar prejuízos financeiros.



Por isso, ao receber uma notícia ou outro conteúdo suspeito, não abra ou sequer repasse. Busque mais informações sobre aquele assunto em fontes de sua confiança. Diversos sites são especializados em esclarecer os rumores causados pelas correntes nas redes sociais.



Certificado digital

Para proteger ainda mais seus dados sigilosos, você deve ter um certificado digital, para ter acesso a alguns serviços online. O certificado digital funciona como uma chave, que permite o uso de algumas plataformas, principalmente aquelas que estão relacionadas com alguma burocracia governamental.



A partir disso, os sites reconhecem a sua identidade e evitam que pessoas mal intencionadas usem suas informações de maneira indevida.