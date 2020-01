Confira dicas para usar todas as funcionalidades do WhatsApp Web

Saiba como aproveitar o serviço ao máximo

Divulgação

Para quem não pode ficar conectado no celular constantemente, mas precisa responder a mensagens no celular, o WhatsApp Web é uma boa alternativa, além de ter facilidades em relação ao aplicativo móvel. Confira algumas dicas de como aproveitar o serviço ao máximo.



Arquivos na tela

Mandar um anexo que esteja no computador por meio do aplicativo de celular pode ser uma tarefa complicada, já que o arquivo precisará passar de um dispositivo ao outro. Assim, vale usar o serviço web, que permite o envio de arquivos que estejam no computador de forma prática.



Você pode encontrar o arquivo desejado por meio do ícone de “clipe de papel”, no topo direito da tela. Para facilitar ainda mais, é possível arrastar o arquivo diretamente para a conversa desejada. Assim, você não precisa vasculhar em todos os seus documentos na hora de fazer o envio.



Ler a mensagem sem visualizar a conversa

No celular, é possível ler parte da mensagem recebida pressionando a conversa levemente, sem que a pessoa que enviou a mensagem saiba que ela foi lida. No computador, isso também é possível. Basta colocar o ícone do mouse sobre a conversa, sem clicar, e então a última mensagem recebida do número é exibida pelo aplicativo.



Usar duas contas

Tanto no aplicativo de celular, quanto no do computador, só é possível fazer o login de uma conta de WhatsApp por vez. Entretanto, essa regra pode ser burlada no computador com um truque muito simples.



Abra o navegador e entre normalmente com a primeira conta. Para fazer o login da segunda conta, basta abrir uma janela em modo anônimo e iniciar a sessão. O que está aberto em uma aba no navegador normal não interfere nas guias da aba anônima. Essa dica também funciona com outros serviços, como contas de rede social e e-mail.



Segurança em primeiro lugar

Se você usa o WhatsApp em um computador ou notebook compartilhado, lembre-se sempre de sair da sessão quando terminar de usar, ou ele continuará logado por algum tempo. Caso você tenha esquecido de desconectar a conta no computador, é possível fazer isso pelo próprio celular, entrando nas configurações, clicando em WhatsApp Web e selecionando a opção “sair de todas as sessões”. Assim, todas as conexões abertas em computadores serão encerradas.