Homewear: tendência consolidada com a quarentena preza pelo conforto

Confira as peças que não podem faltar no guarda-roupa

Divulgação

Assim como o público se baseia na moda para escolher as cores e o estilo da roupa na hora de se vestir, as tendências são grandemente influenciadas pelas mudanças de comportamento do ser humano em sociedade. Cada vez mais, os consumidores têm buscado combinar estilo e conforto em produções que deixam o dia a dia mais leve, criando um movimento que colabora para democratizar a moda.



Com a modalidade home office cada vez mais frequente na realidade dos trabalhadores, muitas pessoas têm passado grande parte do dia em casa, situação que pede por mais conforto. O período de isolamento, causado pela crise do novo coronavírus, foi outro fator responsável pela popularização desse estilo, por exemplo. Nesse cenário, o homewear tem ganhado cada vez mais espaço no guarda-roupa de quem preza pelo conforto. As peças que fazem parte dessa tendência são o meio termo entre o pijama e a roupa para relaxar em momentos casuais, mesclando tecidos confortáveis e modelagens versáteis, permitindo que as peças possam ser usadas em casa ou para resolver algo rápido na rua, como passar na padaria ou buscar uma encomenda. Confira as principais peças da tendência para incluir no seu armário.



Moletom

O moletom é uma peça indiscutivelmente confortável, podendo ser usada tanto para ficar em casa, quanto para uma saída rápida. É possível usar as peças como um conjunto, mas também de maneira separada, o que permite montar looks práticos e diferentes de acordo com os compromissos do dia. As peças desse tipo são uma ótima opção para os dias frios, com modelos forrados e de tecido bem quente.



Macaquinho

Essa peça é ideal para quem gosta de uma produção um pouco mais trabalhada, mas sem perder o conforto. É possível encontrar modelos de macaquinho em tecidos leves, como malha e viscose, ideais para dias mais quentes ou para uma videoconferência do trabalho, exibindo um visual casual na medida certa.



Conjunto de cetim

Para quem prefere uma opção mais próxima do pijama, os conjuntos de tecidos leves são uma boa escolha, permitindo conforto para o momento de relaxar dentro de casa. As peças desse tipo podem ser usadas aos finais de semana ou em dias de folga do trabalho, montando uma composição despojada.



Legging

Muito popular, a calça legging é uma das peças mais versáteis de todas, além de permitir uma boa mobilidade. Útil não só para a prática de esportes e exercícios, a legging vem ganhando espaço nas produções confortáveis do dia a dia. Para compor o look, é possível combinar um camisetão ou uma blusa de moletom.