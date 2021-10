O vinho do Renan

Facebook Reprodução Capitaão Contar e o vinho Bolsonaro

O deputado estadual de Mato Grosso do Sul Renan Contar, o Capitão Contar (PSL), acabou virando garoto propaganda do vinho "Bolsonaro Il Mito". Bolsonarista, Contar ganhou uma garrafa do vinho em maio de um eleitor que tirou a foto acima, que está sendo usada pela empresa em patrocínio nas redes sociais. "A foto foi carinhosamente publicada pela empresa, que também segue e acompanha meu trabalho. Na época comentei que o vinho deveria ser brasileiro, para valorizar a indústria nacional. No caso, o que tomei era chileno", disse o deputado, consultado aqui pelo Blog. O vinho foi lançado no fim do ano passado e é distribuído pela Pacif Catering de Macaé (RJ), conforme divulgou na época o site Extra, do Rio.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG