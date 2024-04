Governador diz que Exército é motivo de orgulho para MS, ao receber homenagem

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Saul Schramm/Governo MS Riedel durante evento do Dia do Exército no CMO

O governador Eduardo Riedel (PSDB) foi um dos homenageados hoje em solenidade alusiva ao Dia do Exército, na sede do Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande. “Muito honrado em receber esta homenagem do Exército Brasileiro, é uma instituição que orgulha todos nós e para o Mato Grosso do Sul é fundamental em um estado que tem fronteira com dois países, faz divisa com mais outros cinco estados da federação, e ainda tem a sede do CMO”, afirmou o governador ao receber a medalha Exército Brasileiro, concedida a personalidades com ações de destaque em prol do interesse da instituição. O comandante do CMO, general Luiz Fernando Estorrilho Baganha, declarou que o papel do Exército é garantir os poderes constituídos, fazer a defesa da pátria e sobretudo colaborar para o desenvolvimento nacional. “São 376 anos de uma história de dedicação à pátria, ao nosso povo e ao Brasil”, declarou o comandante. A data é celebrada em memória à Batalha dos Guararapes, ocorrida no dia 19 de abril de 1648 quando brasileiros e portugueses se uniram para combater a invasão holandesa na capitania de Pernambuco. Desta força-tarefa para proteger o território surgiu o Exército Brasileiro.

