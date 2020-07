Revestimentos diferentes são alternativa para deixar interior da casa mais interessante

Elemento para construção dos ambientes, revestimento pode ser usado para inovar na decoração

Divulgação

Muitos detalhes podem fazer a diferença na hora de mudar a decoração. Cuidar do interior e pensar em propostas interessantes e criativas é essencial para que o espaço ganhe personalidade e fique moderno ao mesmo tempo em que seja um ambiente acolhedor para quem vai morar ali. Definir o estilo pessoal é o primeiro passo para pensar na organização dos móveis, pintura e em outros elementos que farão toda a diferença.



Entre as ferramentas possíveis para criar um interior charmoso e longe da mesmice está a categoria de revestimentos, muitas vezes deixados de lado e levados em consideração somente em um estágio mais avançado da obra. O que muitas pessoas não percebem é que os revestimentos tem o poder de mudar completamente o ambiente, além de terem um ótimo custo benefício para quem quer investir em diferentes texturas e formas para os espaços da casa.



Os revestimentos tradicionais incluem os painéis que imitam a aparência de madeira, as pastilhas decorativas, o ladrilho hidráulico, entre outros, que são usados de maneira diferente de acordo com os cômodos da casa. Apesar de serem boas opções, novos revestimentos estão aparecendo no mercado, trazendo conceitos inovadores e uma proposta diferente para um dos detalhes mais importantes do projeto, que colabora para determinar o estilo de decoração como um todo do cômodo.



Para quem quer inovar o interior da casa com revestimentos fora do comum, é possível encontrar uma grande quantidade de lançamentos que combinam tecnologia e estilo para criar peças interessantes para quem quer incluir uma opção mais usada na decoração. Uma das principais tendências na área é o revestimento com super-relevo, criado a partir da inclusão de texturas em 3D, proporcionando uma espécie de ilusão de movimento, e que pode ser usado como um grande painel ou aplicado em pontos da parede.



Os revestimentos em formatos geométricos também são uma ótima alternativa para ajudar a compor o ambiente. O revestimento hexagonal, por exemplo, pode ser usado como material para criar painéis dinâmicos em cômodos pouco explorados, como a lavanderia ou o banheiro, principalmente por poderem ser feitos em materiais resistentes à umidade. Já cores quentes e materiais que transmitem a sensação de aconchego funcionam em cômodos como a sala ou o quarto – nesse caso, o revestimento de cerâmica ou o porcelanato em grandes formatos pode trazer detalhes interessantes ou um aspecto chique para o ambiente. O uso de um sistema junta seca colabora para dar um ar sofisticado de unidade, tornando as emendas entre as peças quase imperceptíveis.



Além das paredes, o chão também pode receber um revestimento específico. Entre as novidades estão os revestimentos de piso coloridos, que ajudam a criar um ambiente moderno e divertido. Outra ideia é brincar com as peças de revestimento, criando formas diferentes no chão e pensando em composições de acordo com os móveis do local.



Para quem está procurando um novo imóvel para chamar de lar, é possível encontrar boas opções tanto para aluguel, quanto para compra, processo que pode ficar mais fácil por meio de um financiamento. Para quem procura preços ainda mais baixos, existe a possibilidade de conseguir um imóvel por meio de um leilão de casas, que, apesar de ser pouco difundido, é uma boa alternativa para conseguir uma casa ou um apartamento com ótimo custo-benefício. Nesse caso, é essencial ficar atento a todas as condições do leilão e arrebatamento do imóvel.