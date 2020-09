Roda Viva conversa com Ana Maria Braga

Transmitido ao vivo em 21 de set. de 2020

O Roda Viva entrevista a jornalista e apresentadora Ana Maria Braga.



Participam da bancada de entrevistadores Fefito, jornalista do UOL e da TV Gazeta; Janaína Nunes, jornalista da TV Record; Ana Lucia Ribeiro, jornalista da TV Democracia; Renata Simões, repórter do programa Metrópolis da TV Cultura; e Paulo Sampaio, jornalista do UOL.



Depois de se formar em Biologia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), Ana Maria trocou São José do Rio Preto por São Paulo, com a intenção de se especializar nesta área. Como precisava pagar os estudos, arranjou um emprego na TV Tupi. Terminava ali a carreira da bióloga e nascia a da jornalista e apresentadora Ana Maria Braga, que viria a comandar um dos programas de maior sucesso na televisão brasileira.



Na TV Tupi, ela descobriu a paixão pelas comunicações. Cursou jornalismo, apresentou telejornais e criou seu primeiro programa destinado ao público feminino. Em seguida, dirigiu o setor comercial das revistas femininas da Editora Abril, começando pela Cláudia. Voltou para a televisão na Record, onde dirigiu, produziu e apresentou o programa “Note e Anote”, durante sete anos.