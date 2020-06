Ao futuro: Deputado realiza bate papo com Esacheu Nascimento

Tamanho do texto

Para falar sobre o futuro do partido e de Campo Grande o pré-candidato a prefeito Esacheu Nascimento, conversou com o deputaodo estudual, também progressista Evander Vendramini. A conversa explicou a população como funciona um partido politico e como funciona a indicação de um candidato. A live aconteceu na última sexta-feira (19), no Facebook.