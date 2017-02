Posto de saúde do Bairro Tiradentes não tem materiais básicos de higiene e remédios

Em entrevista ao Capital News nesta terça-feira (7), o secretário de saúde, Marcelo Vilela, disse que está ciente de toda situação referente ao CRS – Dr. Antônio Pereira, assim como aos demais postos de saúde da Capital.





Deurico/Capital News Caos ocorre há aproximadamente 8 meses e secretário de saúde pede paciência

De acordo com Marcelo Vilela, “Eu já solicitei a licitação para a compra de remédios e esta viagem que fiz a Brasília, na semana passada, foi justamente para levantar fundos para que possamos solicitar melhorias e manter as farmácias populares com estoque de remédios acessíveis a população. Porém, a população é impaciente e quer tudo para ontem, preciso que tenham paciência, pois já estamos trabalhando para solucionar estas situações”, afirma Secretário.



Ainda de acordo com Vilela, “a expectativa é de que tudo esteja solucionado antes do carnaval, porém, caso ocorra algum imprevisto, mais provável início de março, tudo já esteja regularizado”, conclui.



A assessoria da Prefeitura da Capital em nota enviada ao Capital News, confirmou prazo de 20 dias para a solução da falta de remédios e disse que os pedidos também já foram realizados.