Hospital do Câncer realiza mutirão de 2,5 mil cirurgias

Ação social recebeu sobra de verbas advindos de Estados e Municípios que não alcançaram a meta do projeto

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com o hospital do Câncer Alfredo Abrão começa nesta terça-feira (4), um mutirão de cirurgias eletivas com foco em oftalmologia na Capital. A estimativa é que sejam realizadas diariamente 500 consultas e 300 cirurgias oftalmológicas, totalizando 2,5 mil cirurgias.

Os atendimentos começaram a partir das 6h e as cirurgias terão início nesta sexta-feira (7), o foco da ação é de que sejam atendidos pacientes dos 79 municípios dos estados que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) encaminhados pelas Centrais de Regulação. Além destes, haverá atendimento à demanda espontânea, dando prioridade às pessoas acima dos 55 anos.

O acompanhamento dos pacientes operados serão realizados havendo três retornos: o primeiro, realizado dois dias após a cirurgia; o segundo sete dias depois; e o último 30 dias após o procedimento. A previsão é que os atendimentos e cirurgias aconteçam até 16 de dezembro, podendo haver prorrogação das ações.

A realização do atendimento acontece em cumprimento à Portaria 2.895 de 12 de setembro de 2018 do Ministério da Saúde, que ampliou os recursos para as cirurgias eletivas em Mato Grosso do Sul, após o Estado atingir a meta estabelecida pelo Ministério.

Após a divulgação da Portaria, houve divisão de recursos extras para oito estados e alguns municípios que ultrapassaram a meta previamente estabelecida em Portaria de maio de 2017, que era de R$ 3,36 milhões. Recursos estes, advindos dos Estados e Municípios que não executaram as metas de cirurgias eletivas, fazendo com que fosse possível a realização de mais essa ação. Mato Grosso do Sul utilizou o total de R$ 3,54 milhões referentes ao primeiro momento da Portaria.