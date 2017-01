Showtec traz lançamentos de maquinários e implementos agrícolas em feira

Deurico/Capital News Evento será realizado em Maracaju, de 18 a 20 de janeiro

Uma das maiores feiras de tecnologias agropecuárias do País, poderão aproveitar o evento para conhecerem as novidades do mercado de máquinas e implementos agrícolas. Durante o evento, mais de 20 empresas apresentarão ao público novos equipamentos que auxiliam o dia-a-dia do trabalho realizado no campo. Os participantes do Showtec 2017, terão oportunidade de conhecer entre os produtos, as colheitadeiras, plantadeiras, tratores, linhas de pulverizadores, além de outros. O evento será realizado de 18 a 20 de janeiro, em Maracaju-MS.



“Esperamos que o público encontre produtos novos por meio dos lançamentos de linhas de máquinas. As tecnologias estão disponíveis para ajudar a otimizar o trabalho. Haverá também produtos para comercialização, ou seja, será a oportunidade de fazer bons negócios durante a feira”, aponta pesquisador de manejo do solo da Fundação MS.



A programação do Showtec 2017 traz debates importantes, entre eles, manejo de pastagens para aumento da produção bovina, bem estar animal, construção do solo para máxima produtividade, estruturação física do solo, sanidade, qualidade do solo, melhoramento genético, integração e sucessão familiar, entre outros. Todos os detalhes podem ser conferidos no site do evento: www.portalshowtec.com.br.