GDA Itinerante vai aumentar qualidade da assistência técnica e extensão rural

Ponta Porã foi o primeiro município a sediar o projeto Gerência de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento (GDA) itinerante, da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), na quarta-feira (14).

O “GDA Itinerante” visitará as oito regionais da Agraer em Mato Grosso do Sul, oferecendo atendimento personalizado com enfoque no mapeamento das demandas. A meta é aumentar a qualidade da assistência técnica e extensão rural ofertada aos agricultores familiares e aperfeiçoar as atividades administrativas dos escritórios municipais.

“Queremos identificar os gargalos e gerar economia de tempo e custo com os trabalhos através de um atendimento in loco”, conta o gerente da GDA, Araquem Midon.

Atualmente, a Agraer conta com oito escritórios regionais: Campo Grande, Anastácio, Três Lagoas, Naviraí, São Gabriel do Oeste, Ponta Porã, Nova Andradina e Dourados. “A Agraer tem escritórios nos 79 municípios do Estado e cada regional tem cerca de dez a doze escritórios municipais vinculados para acompanhar os trabalhos, dar suporte em dias de campo, palestras, projetos, entre outras ações”, explica Midon.

O calendário de viagens deve ser cumprido até maio. O segundo município a receber o projeto “GDA Itinerante” será Dourados, entre os dias 21 e 22 de março. Em seguida, as visitas seguem o seguinte roteiro: Naviraí (27 e 28 de março); Nova Andradina (3 e 4 de abril); Três Lagoas (11 e 12 de abril); São Gabriel do Oeste (25 e 26 de abril) ; Anastácio (9 e 10 de maio) e Campo Grande (23 de maio).