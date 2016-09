Crescimento da exportação de carne bovina atinge 10% de faturamento em agosto

O mês de agosto registrou um aumento de 10% em comparação ao mês de julho na exportação e carne bovina brasileira, o que gerou um faturamento de US$ 468 milhões. Já com relação ao volume embarcado no mesmo período foram registradas o envio de 114 mil toneladas de carne para o exterior.





Governo do Estado Os principais mercados para a carne brasileira no mês foram Hong Kong e União Europeia

Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC) a qual destacou que os dois principais mercados para a carne brasileira no mês foram Hong Kong e União Europeia, o que representou crescimento no volume na receita.



Hong Kong comprou 29,3 mil toneladas de carne em agosto, um crescimento de 20% em relação ao mês anterior, com faturamento de US$ 99,2 milhões (24% a mais que julho). Outro destaque do mês é a União Europeia, que importou 28% a mais de carne brasileira no mês com 11,7 mil toneladas, o que gerou uma receita 36% maior, de US$ 74 milhões.



No acumulado do ano já foi registrado 9% no volume de embarcação, o que gerou 960 mil toneladas com um faturamento de US$ 3,7 bilhões.