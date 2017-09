Conab comprará sementes de milho em Minas Gerais

Divulgação Os documentos devem ser entregues na sede da Conab em Belo Horizonte ou enviados pelos Correios

Estão abertas as inscrições para venda de sementes de milho para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Minas Gerais. A compra será feita por intermédio da Superintendência Regional, pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Agricultores familiares interessados devem apresentar suas propostas de venda até às 16h do dia 9 de outubro, por meio de suas associações ou cooperativas.



A Conab irá adquirir um total de 61.240 kg de sementes certificadas de milho BRS 4103 de primeira ou segunda geração, com recursos da ordem R$ 309,26 mil repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). A compra foi solicitada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/MG) e as sementes serão doadas a famílias de assentados, agricultores/agricultoras familiares, povos índigenas, quilombolas e demais povos beneficiários do Plano Brasil sem Miséria e da Política nacional de Agroecologia e Produção Orgânica nos municípios de Oratórios, Ipatinga, Guanhães e Viçosa.



Para participar, associações ou cooperativas da agricultura familiar devem enviar à Companhia, além da proposta de participação conforme modelo pré-determinado, prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), cópia da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) Jurídica, entre outros documentos listados no edital. Também é preciso que a cultivar a ser fornecida e a entidade fornecedora estejam inscritas no Registro Nacional de Cultivares e no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem). Os documentos devem ser entregues na sede da Conab em Belo Horizonte ou enviados pelos Correios.



As propostas serão priorizadas pela proximidade dos municípios de entrega, visando aumentar a adaptação da semente, incentivar a produção local e diminuir os custos de transporte. São considerados fornecedores prioritários os assentados da reforma agrária, mulheres e quilombolas. A versão completa da Chamada Pública, com todas as regras, está disponível na regional da Conab em Minas Gerais e na página da Companhia na internet. Confira aqui.

Serviço:



Chamada Pública para compra de sementes

Data final para inscrição: 9 de outubro às 16h

Endereço para envio de documentos:

Superintendência Regional da Conab em MG

Avenida Prudente de Morais, 1671 – Bairro Santo Antônio

CEP 30350 - 213 - Belo Horizonte/MG

A/C PAA Sementes – Edital 001/2017