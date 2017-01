Soldado do Exército é executado ao sair de bar com amigos

Porã News Homem é morto e caso será investigado

Edvaldo Souza, soldado do Exército, foi executado a tiros enquanto saía de um bar. O caso aconteceu no domingo (1º), em Bela Vista, fronteira com o Paraguai.



De acordo com informações do site Porã News, o soldado pertencia ao 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado e estava acompanhado de outro soldado e um ex-militar.



Os dois saíram de um bar e passavam na frente do Fórum da cidade, quando foram abordados pelos pistoleiros que estavam em uma motocicleta.



Os suspeitos atiraram várias vezes, atingindo Edvaldo. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. O crime será investigado pela polícia.