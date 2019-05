Responsável por arsenal é GM

Divulgação/Choque Arsenal foi descoberto após denuncia anônima

Após a apreensão de uma arsenal de armas na noite de ontem (19) em uma casa no Jardim Monte Líbano, em Campo Grande, o guarda municipal Marcelo Rios, 42 anos, foi preso acusado como responsável pelo transporte do armamento.



Durante uma coletiva de imprensa o delegado responsável pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos à Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) Fabio Peró, a investigação teve inicio na noite de sábado (18) após uma denuncia anônima informando que o guarda realizaria o transporte das armas.



No domingo Marcelo foi abordado no cruzamento da Avenida Eduardo Elias Zahran com Rodolfo José Pinho, no Jardim São Bento. Ele estava com um carregador de pistola com capacidade para 30 munições.



Carregadores e munições foram encontrados em duas das casas do guarda sendo uma no Bairro Rouxinóis e a outra no Portal Caiobá. Já as armas foram localizadas no Bairro Monte Líbano. O carro que o suspeito estava tinha registro de roubo.



A suspeita é que as armas tenham sido adquiridas no Paraguai. Ao ser preso Marcelo se negou a prestar esclarecimento para a polícia.



