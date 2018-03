Refletor que ilumina estátua de Manoel de Barros quase é trocado por droga

Tamanho do texto

Reprodução de vídeo ..

Durante a madrugada desta segunda-feira (12) a equipe do videomonitoramento da Capital e Centro de Controle Operacional (CCO) observou que o refletor de luz utilizado para iluminar a estátua do poeta Manoel de Barros estava sendo furtado. O monumento que o homenageia o poeta fica no centro de Campo Grande.

A equipe operacional da Base Centro foi acionada e localizou dois homens na Avenida Afonso Pena e eles acabaram presos em flagrante

Com eles, foram encontrados o refletor e uma faca que estava na mochila de um deles. O autor do furto disse que refletor seria trocado por drogas. Os dois foram encaminhados à delegacia para os procedimentos necessários.