Quase meia tonelada de maconha é apreendida depois de motorista cair em barranco

Divulgação/PRF Carga de maconha era levada no porta-malas de Cobalt

Quase meia tonelada de maconha foi apreendida depois de o traficante cair com o carro que fazia o transporte em um barranco à margem da BR-463, em Ponta Porã. A apreensão foi na noite desta quarta-feira (21).

Policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor de um Cobalt que não obedeceu e fugiu em alta velocidade. Ele foi perseguido e alguns quilômetros depois perdeu o controle da direção e caiu em um barranco.

Segundo a polícia, dentro do carro foram encontrados vários tabletes de maconha que somaram 448 quilos. A equipe de policiais encontrou ainda, um rádio telecomunicador o qual era utilizado para comunicação com "batedores" para aviso de barreiras de fiscalização.

Os policiais observaram que antes do Cobalt havia passado outro veículo que era ocupado por dois homens e foi localizado momentos depois do flagrante da droga. Dentro dele havia um rádio telecomunicador na mesma frequência do Cobalt, confirmando que a dupla agia como batedores.

O traficante, de 21 anos, foi preso e declarou ter pegado a droga no Paraguai e que receberia R$ 5 mil pelo transporte. Os três homens, os carros e a droga foram encaminhados à Polícia Federal de Ponta Porã.