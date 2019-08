Procurado: filho de vereador acusado de atirar em policial

Divulgação/Porã News Crime aconteceu no último domingo (18)

O filho do vereador Héctor Palicios, Osmar Rigoberto Palacios, de 29 anos, é acusado de atirar contra o policial Marino Ruiz Mora, durante um blitz, no último (18), em Capitan Bado, cidade que faz fronteira com a cidade de Coronel Sapucaia.



Osmar estava em uma camionete Toyota quando foi abordado, ele se recusou a sair do veículo. Ele também estava com um mandado de prisão por um homicídio em 2017. O autor estava armada e disparou cinco vezes contra o Marino. O policial foi socorrido em estado grave para o hospital, segundo o site ABC Color. Acusado fugiu e ainda não foi localizado.