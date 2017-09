Preso é assassinado em pavilhão de isolamento da Máxima

Valter Nunes de Oliveira, que estava preso por tráfico de drogas desde 2014, foi assassinado em cela da Penitenciária de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho, que fica no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O crime ocorreu nesta quinta-feira (21), no pavilhão 6, onde ficam pessoas por quebra de regime ou que não tem convívio e sofrem ameaças na unidade penal, por isso precisam ser isoladas.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, além de Valter, outros dois presidiários ocupavam a mesma cela. Pela manhã, um deles começou a bater na grade para chamar atenção de agentes penitenciários e dizer que Valter “estava passando mal”.



O agente pediu, então, para ver o preso, mas o colega de cela disse que ele estava debaixo da cama e acreditava que ele poderia estar morto.

Após o colchão ter sido retirado, foi constatado que realmente o preso havia falecido e tinha sangramentos pelo corpo.



A reportagem tentou saber o andamento da investigação e se os outros detentos que estavam na cela são apontados como suspeitos de autoria, contudo a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) disse que o procedimento instaurado ainda segue em apuração. Inquérito policial também foi aberto na Polícia Civil para investigar o assassinato.



Tráfico

Valter foi preso em julho de 2014, na cidade de Coronel Sapucaia, transportando 1,1 tonelada de maconha. A droga era levada em uma picape Saveiro, na companhia de um comparsa. Na época, os traficantes disseram que receberiam R$ 5 mil para levar a carga de entorpecente até Dourados.