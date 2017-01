Presídio Federal de Campo Grande recebe detentos que teriam ordenado chacina em Manaus

Seap/Divulgação Com número de mortos entre 50 e 60, segundo o governo, rebelião é a segunda mais sangrenta da história de presídios do País

Presos do Complexo Anísio Jobim (Compaj) em Manaus (AM) que teriam comandado e participado da chacina da semana passada, com registro de 60 mortos, estão sendo transferidos para presídios federais do país, entre eles, o presídio da Capital, segundo informou o secretário de Administração Penitenciário do Estado do Amazonas, Pedro Florêncio, ao site UOL.



A transferência começou a ser realizada às 14h (16h horário de Brasília), contou com o apoio da Policia Militar (PM) e da Força Nacional, para remoção dos detentos.



De acordo com o secretário Pedro Florêncio, "a força-tarefa da Polícia Civil, que está investigando os homicídios no Compaj e na UPP [Unidade Prisional do Puraquequara], chegou aos nomes dos suspeitos de terem comandado e participado dos homicídios", disse Florêncio. Os nomes dos detentos não foram divulgados.



Ainda Segundo Florêncio, os presos serão levados para a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e de Campo Grande (MS). A informação, porém, ainda não é confirmada pelo Depen (Departamento Penitenciário Nacional), que disse ao site UOL que só irá se pronunciar assim que todo o processo de transferência estiver finalizado.