Por causa de mulher, dois trocam tiros e morrem

Dois jovens trocaram tiros e morreram no começo da noite desta terça-feira (13), na rua Primavera do Leste, no bairro Morada do Sossego, em Campo Grande. As vítimas foram identificadas como Tiago Mizael Segovia de Moura, 29 anos, e Guilherme Antônio Lima da Silva, 26 anos, que se enfrentaram por causa de uma adolescente, de 17 anos, que também foi baleada, segundo a polícia.

Conforme o registro da ocorrência, Guilherme estava em um carro, acompanhado de um irmão e Tiago ocupava outro veículo, juntamente a namorada – a garota pivô do crime, quando se encontraram. Os dois jovens emparelharam os automóveis e passaram a atirar.

A adolescente já havia namorado Guilherme, mas ele ainda enviava mensagens a ela e gerava ciúme em Tiago. Por esta razão, ambos vinham se ameaçando.

No confrontou, os três foram baleados, contudo Guilherme morreu na hora. Para vingar a morte, o irmão que estava na companhia dele atirou e matou Tiago, em seguida fugiu. A adolescente foi atingida port disparo no abdomên e está internada em estado grave, segundo a assessora da Santa Casa.

De acordo com a polícia, apenas cápsulas foram apreendidas no local, mas nenhuma das armas foi encontrada. O caso segue em investigação.