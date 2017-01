Policial rodoviário federal é solto um dia depois de matar empresário

Reprodução Caso aconteceu no último dia do ano

O policial rodoviário federal, Ricardo Hyun Su Moon, foi solto na noite de domingo (1º), um dia depois de ter matado o empresário Adriano Correia do Nascimento. O crime aconteceu após uma briga de trânsito na manhã de sábado, na avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.





O juiz José de Andrade Neto afirma que não existe a indício de que o policial rodoviário federal vá atrapalhar as investigações. Ricardo não apresenta antecedentes criminais.



O empresário foi alvo dos disparos. A briga começou após a caminhonete fechar o carro do agente. A vítima morreu no local e foi enterrado na tarde do primeiro dia do ano de 2017. Um dos passageiros foi baleado e o outro se feriu com a batida da caminhonete no poste.



O policial rodoviário federa estava sozinho no carro e seguia para o serviço. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.