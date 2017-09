Polícia encontra carro caído em barranco com 410 quilos maconha

Carro sem roda, com parte da suspensão e para-choque danificados, possivelmente decorrente de acidente, foi encontrado lotado com 410 quilos de maconha, na noite desta sexta-feira (29), em estrada rural, na cidade Laguna Caarapã.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares receberam denúncia de que no endereço havia um Astra abandonado, caído em um barranco, e chegando ao local depararam-se com vários tabletes de maconha dentro dele.

Policiais ainda fizeram buscas na tentativa de encontrar o condutor do automóvel que fazia o transporte da droga, mas nenhum suspeito foi localizado.