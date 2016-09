Planejamento de ataque químico nas Olimpíadas tinha campo-grandense como líder

A Operação Hashtag deflagrada em julho deste ano pela Polícia Federal em que um grupo foi preso agora investiga uma suspeita de tentativa de contaminação de uma estação de abastecimento de água que teria sido discutido por meio de troca de e-mails e conversas no aplicativo Telegram.

Valter Campanato/Agência Brasil O encaminhamento dos 10 suspeitos a Campo Grande foi uma determinação do Ministério da Justiça

De acordo com a Folha de São Paulo o grupo, que corresponde aos quinze homens presos entre 21 de julho e 11 de agosto, estaria planejando ataques terroristas no Brasil com o uso de armas químicas.

As mensagens eram trocadas por um grupo nomeado Jundallah, que significa Soldados de Deus, em português. Em uma das mensagens um membro do grupo disse que essa seria uma “ótima oportunidade para matar americanos, iranianos, shiitas, saudis etc".



Os integrantes são observados desde o mês de março com o uso de uma pessoa que se infiltrou no grupo de discussão. Dessa forma a Polícia Federal tomou posse de mensagens que tiveram início em maio de 2015 até 20 de julho deste ano.



A polícia investiga Alisson Luan de Oliveira que está preso e foi quem manifestou a vontade de promover os ataques. Em uma das mensagens trocadas Alisson comenta sobre o ataque. "Já imaginaram um ataque bioquímico, contaminar as águas em uma estação de abastecimento de água?"

Reprodução/Facebook Campo-grandense preso em operação Hashtag

Outro investigado pela PF é Leonid El Kadre de Melo, morador de Campo Grande, considerado a pessoa que comandava o grupo. Durante a troca de mensagens Leonid chama os outros integrantes para a luta e sugere treinamento com artes marciais. A PF tem até 9 de setembro para apresentar à Justiça Federal as análises do material apreendido.



O grupo foi preso por meio da Lei Antiterrorismo que entrou em vigor em 18 de março, e permanecem presos no Presídio Federal de Campo Grande. Além do grupo um adolescente também foi detido e está Goiânia.



A data para a PF apresentar à Justiça Federal as análises do material apreendido é até a próxima sexta-feira (9). Já a prisão temporária dos 12 primeiros detidos foi marcada para o dia 18 deste mês, pelo juzi Marcos Josegrei da Silva. O prazo dos outros três termina no dia 9, mas pode ser prorrogado por mais um mês.