Passageiro é preso transportando 50 kg de maconha em ônibus

PRF/Divulgação Droga estava escondida em meio a bagagem do passageiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu neste domingo (17), no km 198 da BR-060 em Camapuã, um homem transportando 49 kg de maconha dentro de um ônibus de viagem.

Durante fiscalização, a equipe da PRF deu ordem de parada a um ônibus de viagem que saiu de Campo Grande com destino à Goiânia/GO.

No momento da abordagem, um dos passageiros se mostrou nervoso com a presença policial e não soube explicar porque estava em Campo Grande.

Os agentes revistaram a mochila do passageiro e encontraram um volume com maconha. O homem, de 23 anos, revelou que levava mais duas malas com entorpecente no bagageiro do veículo. Ele também informou que pegou a droga em Campo Grande e receberia R$ 2 mil pelo ilícito.

O envolvido foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, para a Delegacia de Polícia Civil em Camapuã.