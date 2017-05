Pancadaria entre irmãos acaba com vitima internada na Santa Casa

Um homem foi ferido a pauladas e internado na Santa Casa durante confusão entre irmãos na madrugada desta sexta-feira (19), no bairro Noroeste em Campo Grande.



Segundo consta no boletim de ocorrência os irmãos, Fabiano Vieira dos Santos, 31 anos, Pedro Araújo dos Santos, 43 anos, André Luiz Vieira dos Santos, 25 anos, e Noé Vieira dos Santos Filhos, 35 anos, estavam bebendo na Rua Pedro Vaz de Caminha quando começou uma briga generalizada entre eles.



Os irmãos envolvidos na pancadaria trocavam socos e pauladas, quando Pedro, 43, caiu batendo com a cabeça no chão. Pedro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, mas não corre risco de morte. Os outros envolvidos na confusão foram encaminhados para a delegacia e apresentavam lesões leves e escoriações pelo corpo.



O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.