Mulher procura a polícia após sumir mais de R$ 13 mil de conta bancária

A mulher relatou à polícia que a conta foi aberta em nome de seu filho e que apenas ela tinha autorização para realizar os saques

Na sexta-feira (22), uma mulher procurou a Polícia Civil para registrar o desaparecimento de R$ 13.815,74 de uma conta no Banco do Brasil. Segundo a ocorrência policial, a vítima tentava realizar a compra de um terreno, quando foi informada pelo banco de que não havia saldo suficiente.

Segundo o site de notícias Nova News, de Nova Andradina, em contato com a agência bancária da cidade, a mulher foi orientada a comparecer à agência do Banco do Brasil de Anaurilândia, onde a conta teria sido aberta, para obter mais detalhes. Lá, ela recebeu a informação de que vários saques haviam sido realizados na boca do caixa do Banco do Brasil de Nova Andradina.

A mulher relatou à polícia que a conta foi aberta em nome de seu filho, que tem apenas dois anos de idade, e que apenas ela, na qualidade de mãe, tinha autorização para realizar os saques e que, para efetuá-los, ela precisaria ir até o caixa portando documento de identificação com foto e realizar a transação pessoalmente.

Na ocorrência policial 364/2017 não fica claro se a mulher mora em Anaurilândia ou apenas abriu a conta na agência daquela cidade, porém, como os saques teriam sido realizados em Nova Andradina, é a Polícia Civil desta cidade que deverá realizar as devidas investigações. (Com informações Nova News).