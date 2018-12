Morto em confronto com o Choque assaltou casa de delegada há cinco anos na Capital

Tamanho do texto

Foi identificado como Marllon Alves Cochev, 25 anos, o assaltante morto em confronto com o Batalhão de Choque na noite desta quarta-feira (5), no bairro Campo Novo, em Campo Grande. Marllon já tinha histórico pela polícia, inclusive, fez parte de uma quadrilha que invadiu a casa e roubou pertences de uma delegada em dezembro de 2013.

Reprodução/Facebook Marllon tinha várias passagens pela polícia

Marllon não tinha documentos pessoais quando se envolveu na troca de tiros e foi identificado hoje, depois de ser reconhecido pelo pai no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). A morte dele ocorreu após ter sido reconhecido pelo tênis que usava, por um homem que teve a casa invadida em assalto, no dia 29 do mês passado.

O homem passava por rua do bairro Campo Novo quando reconheceu como sendo dele o par de tênis que Marlon calçava. Ele acompanhou o suspeito, que estava acompanhado de um adolescente, mas ao perceber que era seguido, atirou e correu. O carro foi atingido, mas a vítima saiu ilesa.

Militares do Choque faziam buscas quando encontraram Marllon que, na abordagem, atirou e os policiais revidaram. Ele foi baleado e chegou a ser socorrido, contudo não resistiu.

ROUBO À DELEGADA

Marllon participou do roubo à casa da delegada Daniela Kades, em dezembro de 2013, no Bairro Carandá Bosque. Além dele, o crime teve o envolvimento de mais três jovens.

Conforme as informações da época, o bando alegou que escolheu aleatoriamente o imóvel para cometer o roubo, quando a vítima abria o portão. Entre os pertences levados, havia joias e parte fora recuperada com a prisão dos envolvidos que foi feita dias depois.

Marllon também chegou a ser preso e estava em liberdade condicional desde fevereiro deste ano.