Menino que estava desaparecido é achado morto em telhado

Reprodução/Facebook Menino estava sumido desde o domingo

Vitor Figueiredo Rodrigues Peixin, de 10 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (13), no telhado de uma casa, perto de onde morava, na rua Luis Ortega Junior, no bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina. A criança estava desaparecida desde o domingo (11).

Segundo o site Jornal da Nova, policiais militares foram chamados no local nas primeiras horas do dia, devido a forte mau cheiro. Peritos também estão no local apurando dados a fim de esclarecer a causa da morte de Vitor.

Desde o dia do desaparecimento, equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil trabalham no caso. Familiares, amigos e voluntários também se mobilizaram e chegaram a fazer buscas pelas matas e córregos existentes na região, entre o domingo e esta segunda-feira (12).