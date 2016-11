Mais duas ossadas do caso “Nando” são encontradas

Divulgação/Assessoria Ossada encontrada no bairro do Jardim Veraneio

Mais duas ossadas foram encontradas durante busca da Policia Civil no bairro Jardim Veraneio, segundo esquema desmontado pela Policia Civil, seriam dez o número de vítimas desaparecidas que eram explorados pela quadrilha que explorava sexualmente viciados em drogas na Capital.



Após a prisão de Luiz Alves Martins, o “Nando”, ocorrida no dia 10 de novembro, local onde as vítimas foram enterradas foi revelado a Policia, levando assim a prisão de 15 pessoas suspeitas de estarem envolvidas no esquema.



Ossadas encontradas hoje (22) são de Jhenife e Lessandro, além deles até o momento foram confirmadas ossadas encontradas como sendo de Café, Alemão e Bruninho, Ana Claudia.



A delegada titular da DEAIJ, (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), Aline Gonçalves Sinnotti Lopes, é quem está acompanhando as buscas no Jardim Veraneio.